Überfall am Geldautomaten – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Erstmeldung Nr. 2408 vom 23. Oktober 2017 – An Geldautomat überfallen: Eine 53 Jahre alte Frau wurde gestern Abend in einer Bankfiliale in Kreuzberg von zwei Unbekannten überfallen. Nach Angaben der Frau hatte sie gegen 21.30 Uhr an einem Geldautomaten in einer Filiale in der Bergmannstraße Geld abheben wollen. Noch während des Vorgangs traten plötzlich zwei Männer von hinten an sie heran.