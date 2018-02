Bio-Supermarkt überfallen

Nr. 0431

Ziel von Räubern war gestern Abend eine Filiale eines Supermarkts in Neukölln. Gegen 21.30 Uhr wollten fünf Mitarbeiter das Geschäft am Kottbusser Damm verlassen, als sie von zwei Maskierten in ein Büro zurückgedrängt und mit einem Messer bedroht wurden. Mit Beute flüchteten die Täter unerkannt. Einer der Überfallenen, ein 26-jähriger Angestellter, erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5.