Männer überfallen

Nr. 0422

Zwei Männer wurden in der vergangenen Nacht in Hellersdorf überfallen. Angaben zufolge waren die 28-Jährigen gegen 22.45 Uhr in der Stendaler Straße unterwegs, als sie plötzlich von zwei Maskierten angegriffen und zu Boden gebracht worden seien. Beide erhielten Schläge gegen den Kopf und wurden dadurch verletzt. Einem nahmen die Räuber Geld ab, welches er zuvor in einer nahegelegenen Bankfiliale geholt hatte. Die Unbekannten flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Die Überfallenen riefen selbst einen Rettungswagen, der sie in ein Krankenhaus brachte. Während einer ambulant behandelt wurde, verblieb der andere stationär.