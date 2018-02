Flucht endet an Hausfassade

Nr. 0419

Ein schwerer Unfall ereignete sich in der vergangenen Nacht in Mitte. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein bis dato noch Unbekannter auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle um kurz vor 3 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Alexanderstraße in Fahrtrichtung Alexanderplatz. Als er nach rechts in die Otto-Braun-Straße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über den Wagen, streifte ein weiteres Auto und erfasste eine 76-jährige Fußgängerin. Anschließend stieß er gegen einen Straßenbaum und Fahrradständer, bevor er an der Hausfassade eines Geschäfts am Alexanderplatz zum Stehen kam. Der mutmaßliche Fahrer im Alter von 21 Jahren, der Alkohol zu sich genommen hatte, wurde vorläufig festgenommen. Die angefahrene Frau erlitt Verletzungen an Kopf und Beinen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.