Verstorbener nach Laubenbrand

Nr. 0417

Nach einem Laubenbrand in Schmargendorf wurde in den Trümmern ein Toter entdeckt. Der Brand war bereits in der Nacht zum vergangenen Sonntag gegen 0.15 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Mecklenburgischen Straße ausgebrochen und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich in der nun zerstörten Laube ein Mann aufgehalten haben soll. Daher kam ein Leichenspürhund zum Einsatz, woraufhin im Brandschutt ein Leichnam entdeckt und anschließend geborgen wurde. Er wurde zur Gerichtsmedizin verbracht. Eine Identifizierung steht derzeit noch aus. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.