Festnahme nach Autoeinbruch

Nr. 0416

Polizisten des Abschnitts 33 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Autoeinbrecher in Moabit fest. Gegen 3.15 Uhr wurde ein Zeuge in der Bochumer Straße auf eine ausgelöste Alarmanlage an einem dort abgestellten BMW aufmerksam, bei dem eine Scheibe eingeschlagen worden war. Er alarmierte die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten nahmen noch in der Nähe einen Tatverdächtigen im Alter von 22 Jahren fest, der mutmaßliches Einbruchwerkzeug dabei hatte, und überstellten ihn der Kriminalpolizei der Direktion 3, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.