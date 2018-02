Nr. 0404

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Spandau wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen überquerte ein 75-jähriger Mann gegen 18.25 Uhr die Seegefelder Straße und wurde dabei von einer 52-jährigen Autofahrerin erfasst, die die Seegefelder Straße in Richtung Seegefelder Weg befuhr. Der Senior kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, die Autofahrerin erlitt einen Schock.