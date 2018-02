Rettungswagen betrunken touchiert – Sanitäter stellen Fahrer

Nr. 0399

Betrunken touchierte gestern Abend ein Autofahrer einen Rettungswagen der Feuerwehr in Friedrichsfelde. Gegen 20.10 Uhr war der Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene auf der Straße Alt-Friedrichsfelde auf der rechten von drei Fahrspuren zu einem Einsatz unterwegs. Auf der mittleren Spur fuhr zeitgleich ein 45-Jähriger mit einem VW und fuhr anstatt nach links nach rechts. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Einige Meter weiter gelang es dem 35-jährigen Fahrer des Feuerwehrwagens den VW-Fahrer mit Handzeichen auf den Verkehrsunfall aufmerksam zu machen und zum Anhalten zu bewegen. Als die Sanitäter den Vorfall mit dem anderen Fahrer ansprechen wollten, versuchte dieser mit seinem Auto vom Ort zu flüchten. Das gelang jedoch nicht, da der Mann den Motor des Golfs wiederholt abwürgte. Um eine weitere Flucht zu vereiteln, stellte der 35-Jährige seinen Rettungswagen vor dem VW quer. Versuche im Rückwärtsgang zu flüchten, scheiterten ebenfalls durch das Abwürgen des Motors, so dass die beiden Lebensretter den Fahrer aus dem Auto holen konnten. Kurz darauf ergriff er, unter Zurücklassung seiner Frau und zwei Kindern im Fahrzeug, zu Fuß die Flucht in Richtung Uhrigstraße. Nach einigen Metern holten ihn die beiden Feuerwehrmänner ein und hielten ihn fest. Zwei außer Dienst befindliche Polizisten kamen noch hinzu und halfen hierbei. Den deutlich Betrunkenen brachten zusätzlich alarmierte Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle. Seinen Führerschein musste er ihnen aushändigen, bevor er wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6.