Manipulation an Geldautomaten – Festnahme

Ermittler nahmen gestern Nachmittag in Mitte einen Mann fest, der an einem EC-Geldautomaten hantierte. Polizeibeamte konnten gestern gegen 16.30 Uhr einen 32-Jährigen in der Mohrenstraße beobachten, der an dem Automaten eine offenbar zuvor angebrachte Videoleiste und ein zusätzliches Kartenlesegerät abbauen wollte. Der Festgenommene wurde für das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes eingeliefert, das in sogenannten Skimming-Fällen ermittelt, und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.