Autoeinbrecher festgenommen

Nr. 0395

Ermittler eines Polizeiabschnittes nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Autoeinbrecher fest. Gegen 3.45 Uhr beobachteten die Polizisten Am Köllnischen Park im Ortsteil Mitte zwei Männer, die sich für einen geparkten BMW interessierten und immer wieder in das Auto hineinsahen. Anschließend gingen beide in die Parkanlage und blieben dort einen Moment stehen, bis einer der Männer in ein Gebüsch ging und dort hantierte. Kurze Zeit später gingen beide in Richtung S-Bahnhof Jannowitzbrücke davon. Ein Beamter schaute in dem Gebüsch nach und fand dort ein sorgsam eingepacktes Einbaunavigationsgerät für die Marke BMW. Nun sollten die beiden Männer wegen Verdachts des Einbruchdiebstahls festgenommen werden. Während es einem gelang, vor der Festnahme zu flüchten, konnte ein 40-Jähriger festgenommen und zur Gefangenensammelstelle gebracht werden. Dort wurde er nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 überstellt. Das Navigationsgerät konnte zwischenzeitlich einem in der Nähe des Gebüsches geparkten BMW zugeordnet werden. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Fahnder in dessen Rucksack diverses Werkzeug und Verpackungsmaterial. Unter anderem war das im Park aufgefundene Multimedia-Gerät damit verpackt. Der 40-Jährige soll im Laufe des Tages einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.