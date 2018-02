„Nachläufertaten“ aufgedeckt – Festnahme zweier Tatverdächtiger

Nr. 0394

Ermittler des Landeskriminalamtes nahmen gestern Vormittag zwei Männer auf frischer Tat in Tiergarten fest, die in Verdacht stehen, mehrere so genannte Nachläufertaten begangen zu haben. Intensive Ermittlungen führten die Beamten zu einem bereits mit Haftbefehl gesuchten 56-Jährigen und seinem 39 Jahre alten Komplizen. Gegen 11.15 Uhr nahmen Beamte des zuständigen Fachkommissariats beide fest, nachdem diese eine Geldbörse aus einem Auto in der Turmstraße gestohlen hatten. Zuvor hatte der Autofahrer Geld von einem Automaten abgehoben. Insgesamt können dem 56-Jährigen acht dieser Taten, die er seit Januar vergangenen Jahres beging, nachgewiesen werden. Zum Teil gemeinsam mit seinem Komplizen spähte er ältere Personen bei deren Bankgeschäften aus, folgte ihnen und bestahl sie. Ein 82-Jähriger wurde sogar zweimal Opfer, wobei die Tatverdächtigen mit der gestohlenen Bankkarte und der ausgespähten Geheimnummer das Konto komplett räumten. Im Laufe des heutigen Tages sollen beide einem Haftrichter vorgeführt werden.