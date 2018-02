Sechs auf einen Streich

Nr. 0388

Sechs mutmaßliche Diebe gingen der Polizei gestern Abend in Altglienicke ins Netz.

Aufmerksame Anwohner bemerkten gegen 21 Uhr an einer Reihenhausbaustelle an der Schönefelder Chaussee Ecke Wegedornstraße zwei Männer in einem Ford Focus. Zwei weitere Männer sollen sich bereits auf der Baustelle an einem Stromkasten aufgehalten haben. Einer der Tatverdächtigen trug einen Bolzenschneider bei sich. Anwohner nahmen ein lautes Geräusch wahr, welches sich wie das Durchtrennen von Metall anhörte.

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 65 nahmen wenig später im Jungfernstieg sechs Männer im Alter von 24, 30, 32, 39 und 42 Jahren fest. Hinter dem Fahrersitz des Ford lag ein Bolzenschneider. Der Pkw sowie der Bolzenschneider wurden beschlagnahmt.

Die Tatverdächtigen mussten sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und werden im Rahmen der Ermittlungen vernommen.