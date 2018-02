Nr. 0375

Schwere Verletzungen zog sich ein älterer Herr gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade zu. Beim Überqueren der Steinstraße wurde der 83-Jährige gegen 18 Uhr vom aus der Barnetstraße abbiegenden Auto eines 37-jährigen Fahrers erfasst. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Der Fußgänger erlitt durch den Unfall Verletzungen am Kopf und an den Beinen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.