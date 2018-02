Autoeinbrecher festgenommen

Nr. 0371

Zwei mutmaßliche Diebe wurden gestern Abend von der Polizei nach kurzer Flucht geschnappt. Die Männer waren gegen 20.10 Uhr durch einen Zeugen in Französisch-Buchholz in der Bucher Straße beim Ausräumen eines Werkstattwagens beobachtet worden. Als die Polizisten eintrafen, flüchteten die Männer mit einem Auto. Eine Stunde später fruchtete die Fahndung: Sie wurden in der Seestraße von einer Polizeistreife gestoppt und festgenommen. In dem Opel der 27 und 30 Jahre alten Männer fanden die Ermittler diverses Diebesgut.