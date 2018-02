Unfall verursacht und geflüchtet

Nr. 0361

In den gestrigen Abendstunden flüchtete ein Autofahrer, nachdem er vermutlich einen Verkehrsunfall in Hermsdorf verursachte. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 40-Jährige mit seinem Opel kurz nach 19 Uhr gegen mehrere geparkte Autos in der Berliner Straße gefahren sein. Ein Zeuge gab den alarmierten Polizisten das Kennzeichen, so dass die Beamten kurze Zeit später den Opel-Fahrer bei seiner Wohnanschrift antrafen. Neben sichtbaren Kopf- und Handverletzungen nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher wahr. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Opel, der vor der Wohnung stand, wies Unfallspuren auf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten unter erheblichem Widerstand in eine Klinik, in der er stationär verbleibt.