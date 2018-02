Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Nr. 0355

Nach einem Verkehrsunfall heute früh in Charlottenburg sind die beiden Fahrzeuginsassen des Unfallwagens zu Fuß geflüchtet und konnten wenig später von alarmierten Polizisten gestellt werden. Kurz vor 4 Uhr verlor der Fahrer eines Smart im Kreuzungsbereich Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße/Joachimsthaler Platz die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Stromkasten. Die beiden im Fahrzeug sitzenden Männer stiegen nach dem Unfall aus und flüchteten in Richtung Hardenbergplatz. Weil ein 30-jähriger Taxifahrer die beiden verfolgte und wiedererkannte, konnten die alarmierten Beamten des Polizeiabschnitts 25 die 25- und 35-jährigen Männer stellen. Beide Tatverdächtigen bestritten den Beamten gegenüber gefahren zu sein. Das Fahrzueg wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen, geführt von dem Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2, dauern an.