Raser unterwegs

Neukölln/Tempelhof-Schöneberg

Beamte des Verkehrsdienstes haben gestern Abend in Rudow und heute früh in Schöneberg zwei Raser gestoppt.

Nr. 0352

Gegen 19.50 Uhr hatte es ein BMW-Fahrer auf der BAB 113 in Höhe des Tunnels Rudower Höhe so eilig Berlin verlassen zu wollen, dass er eine Zivilstreife der Autobahnpolizei mit 151 Km/h überholen musste. So schnell wie der 30-jährige Mann das Tempo aufgenommen hatte, fand seine Raserei auch ein Ende. Die Polizisten stoppten den Pkw und forderten von dem slowakischen Fahrer eine Sicherheitsleistung von 500,- Euro.

Nr. 0353

Kurz vor 4 Uhr waren es ein Audi-Fahrer und ein bislang unbekannter Fahrer eines BMW, die sich auf der Stadtautobahn ein illegales Autorennen lieferten. Den Polizisten fielen die beiden Fahrer auf, weil sie auf der BAB 100 in Höhe des Autobahnkreuzes Schöneberg zu schnell fuhren und sich gegenseitig überholten. Im weiteren Verlauf der Fahrt reduzierten die Raser ihr Tempo, um anschließend wieder stark zu beschleunigen und mehrmals die Fahrstreifen zu wechseln. Hinter der Anschlussstelle Detmolder Straße setzten die Beamten ihr Fahrzeug vor den Audi und leiteten den 32-jährigen Fahrer an der Autobahnausfahrt Hohenzollerndamm von der Stadtautobahn und stellten seinen Pkw sowie Führerschein sicher. Der BMW fuhr davon.