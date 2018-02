Mann nach Verkehrsunfall verstorben – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0378

Zu einem Verkehrsunfall am 10. Februar, bei dem ein 55-jähriger Fußgänger so schwer verletzt wurde, dass er wenig später in einer Klinik verstarb, werden Zeugen gesucht.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge überquerte der Mann am 10. Februar gegen 19 Uhr bei Rot die Fahrbahn des Britzer Dammes in Höhe der Auffahrt zum Berliner Stadtring. Ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 55-Jährigen.

Die Ermittler fragen:

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet, sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Wer hat den Fußgänger vor dem Unfall wahrgenommen?

Hinweise nehmen der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 in Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-572800 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

