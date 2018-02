Festnahme nach Drogenhandel

Nr. 0326

Nach Hinweis eines Zeugen nahmen Polizeibeamte des Abschnitts 51 gestern Nachmittag einen 24-jährigen Mann in Friedrichshain nach offensichtlichem Drogenhandel fest.

Als der mutmaßliche Dealer die beiden Uniformierten gegen 16.30 Uhr erblickte, flüchtete er zunächst auf einem Fahrrad. Auf seiner Flucht fuhr er ohne Rücksichtnahme über den Gehweg der Niemannstraße und gefährdete dabei mehrere Fußgänger, unter denen sich auch Kleinkinder befanden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Kinder kamen mit dem Schrecken davon. In der Menschenmenge kam der 24-Jährige mit dem Fahrrad ins Schlingern und setzte schließlich seine Flucht zu Fuß fort. An der Niemannstraße Ecke Revaler Straße stellten die Polizisten den Flüchtenden und nahmen ihn fest. Dabei leistete der mutmaßliche Dealer heftigen Widerstand, wodurch die beiden Polizisten leicht verletzt wurden.

In seiner Kleidung stellten die Beamten verschiedene Drogen sicher, bei denen es sich nach erster Inaugenscheinnahme um Amphetamine und Cannabis handelt. Mehrere hundert Euro Bargeld in seiner Hosentasche stammen mutmaßlich aus dem Verkauf der Drogen.

Das von dem Mann benutzte Fahrrad war wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben und wurde ebenfalls sichergestellt. Zudem lagen gegen den einschlägig bekannten Mann bereits zwei Haftbefehle zur Verbüßung von Freiheitsstrafen vor.