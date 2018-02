Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes

Nr. 0300

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Rahnsdorf hat die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin die Ermittlungen übernommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fanden Passanten gegen 6.10 Uhr im Alten Fischerweg am S-Bahnhof Rahnsdorf einen leblosen Mann und alarmierten Rettungskräfte. Diese konnten nur noch den Tod des 35-Jährigen feststellen. Ob ein Tötungsdelikt zugrunde liegt, muss eine Obduktion klären. Die Ermittlungen dauern an.