Einbrecher eingeschlossen

Nr. 0298

Erfolglos blieb in der vergangenen Nacht ein Einbrecher in Mitte. Eigenen Angaben zufolge bemerkte eine 46-jährige Geschäftsinhaberin gegen 2.25 Uhr einen ihr Unbekannten in ihrer Gaststätte in der Rosenthaler Straße. Sie verschloss daraufhin geistesgegenwärtig die Eingangstür von außen und alarmierte die Polizei. Als die Ermittler eintrafen, saß der erfolglose 52-Jährige mit seinem Rucksack voller Einbruchswerkzeug, jedoch ohne Beute hinter der verschlossenen Eingangstür. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde in ein Gewahrsam gebracht. Die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Polizeidirektion 3 dauern an.