Nr. 0292

Eine Spielothek in Moabit war gestern Nachmittag das Ziel von zwei Männer. Nach den bisherigen Ermittlungen betraten sie gegen 17.30 Uhr das Geschäft in der Wiclefstraße und spielten an Automaten. Etwas später begaben sie sich dann zum Tresen, bedrohten die Angestellte mit einem Messer und forderten die Öffnung der Kasse. Anschließend flüchteten die Räuber mit der erlangten Beute. Die 27-Jährige blieb unverletzt.