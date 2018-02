Betrunken bei Rot gefahren

Nr. 0286

Polizisten stoppten gestern Nachmittag in Grünau die Fahrt eines betrunkenen Mannes. Gegen 17.30 Uhr fiel Beamten des Abschnitts 65 der Fahrer eines Opel auf, da er an der Bruno-Taut-Straße Ecke Richterstraße eine rote Ampel überfuhr. Als sie ihn daraufhin hinterherfahrend zum Anhalten aufforderten, missachtete er dieses und setzte seine Fahrt fort. Am Adlergestell gelang es den Polizisten sich vor den Wagen zu setzen, woraufhin der 35-Jährige zum Anhalten gezwungen wurde. Die Beamten stiegen aus dem Wagen aus, um den Mann zu kontrollieren. Plötzlich beschleunigte er, fuhr auf den Streifenwagen auf und kam dann zum Stehen. Er musste sich anschließend einer Atemalkoholkontrolle unterziehen, die einen Wert von 1,7 Promille ergab. Einen Führerschein hatte er nicht dabei und kam zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle, die er danach wieder verlassen durfte. Verletzt wurde niemand. Es entstand leichter Sachschaden.