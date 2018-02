Tankstelle überfallen

Nr. 0285

Zwei bisher Unbekannte überfielen in der vergangenen Nacht eine Tankstelle in Marienfelde. Gegen 21.35 Uhr bedrohte ein Maskierter den Kassierer im Lichterfelder Ring mit einem Messer und forderte die Öffnung der Kasse. Nachdem der Bedrohte der Aufforderung nachkam, griff sich der Täter zunächst Geld und anschließend noch Zigaretten aus den Auslagen, verstaute diese in einer Tüte und flüchtete zusammen mit einem zweiten Täter, der die Tat an der Eingangstür absicherte. Verletzt wurde der 23-jährige Angestellte nicht.