Festnahme nach Auseinandersetzung

Nr. 0283

In Alt-Hohenschönhausen schlug heute Morgen ein 29-Jähriger auf einen 25-Jährigen mit einer Eisenstange ein. Bereits am Vorabend sollen sich die zwei Männer in der Kältehilfeeinrichtung in der Wollenberger Straße gestritten haben, so dass der spätere, mutmaßliche Täter diese verlassen musste. Nach jetzigem Ermittlungsstand wartete der des Hauses Verwiesene gegen 8 Uhr mit einer Eisenstange auf dem Gehweg vor dem Obdachlosenheim. Als der Jüngere aus dem Haus kam, schlug der Ältere anscheinend sofort zu und traf den 25-Jährigen im Gesicht. Danach lief er davon. Der Verletzte wurde auf Grund seiner Verletzungen stationär ins Krankenhaus eingeliefert. Am Nachmittag nahmen Beamte des Polizeiabschnitts 61 den mutmaßlichen Täter fest, da dieser auf der Wache erschien. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kommissariat.