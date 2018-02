Wohnungseinbrecher festgenommen

Nr. 0280

Polizisten nahmen gestern Abend einen Wohnungseinbrecher in Steglitz fest. Gegen 19.20 Uhr beobachteten aufmerksame Passanten in der Denkstraße, wie sich zwei Männer auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung zu schaffen machten, und alarmierten die Polizei. Die eintreffenden Ermittler nahmen den 33-Jährigen fest, als dieser gerade die Wohnung durch ein offenstehendes Fenster verließ und flüchten wollte. Der ungebetene Gast musste sich anschließend in einem Gewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde anschließend für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4, welches die weiteren Ermittlungen führt, eingeliefert. Der Zweite aus dem Duo konnte unerkannt entkommen.