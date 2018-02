Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0277

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Charlottenburg wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 60-jähriger Lastwagenfahrer gegen 7.15 Uhr die Knobelsdorffstraße in Fahrtrichtung Schloßstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll er beim Linksabbiegen in die Sophie-Charlotten-Straße mit einer 42-jährigen Fußgängerin, die dort die Charlottenstraße bei grünem Ampellicht überquerte, zusammengestoßen sein. Rettungskräfte brachten die Frau mit einem Armbruch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der zuständige Polizeiabschnitt der Direktion 2 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.