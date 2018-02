Der Verkehrskontrolle entzogen – Mehrere Unfälle

Nr. 0275

Bei dem Versuch, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, verursachte der Flüchtende gestern Abend zwei Verkehrsunfälle in Marzahn. Gegen 20.45 Uhr wollten Zivilpolizisten den Opelfahrer in der Stendaler Straße überprüfen, da an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Dieser beschleunigte unvermittelt und beschädigte dabei im Blumberger Damm und in der Rudolf-Leonhard-Straße unbeteiligte Fahrzeuge im fließenden Verkehr, wobei jedoch niemand verletzt wurde. Als die Beamten den Wagen in der Kemberger Straße überholen und sich vor das Fahrzeug setzen konnten, bremste der Omega-Fahrer, fuhr jedoch anschließend auf das Zivilfahrzeug auf. Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen fest, der dabei heftigen Widerstand leistete. In dem Wagen befanden sich noch drei Frauen, die der Mann zuvor aus einer Lokalität abgeholt hatte. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Opel bereits stillgelegt war. Der 27-Jährige, der sich bei seinem Widerstand leicht verletzt hatte, musste sich anschließend bei einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Ermittlungen dauern an.