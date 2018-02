Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0272

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Wilhelmstadt wurde ein Senior schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge soll der 81-jährige Fußgänger gegen 22 Uhr unvermittelt zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn der Gatower Straße getreten sein. Ein 58-Jähriger, der mit seinem VW Golf die Gatower Straße in Richtung Graetschelsteig befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Rentner. Rettungskräfte brachten den 81-Jährigen mit schweren Verletzungen an Kopf und Hüfte zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.