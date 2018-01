Frau niedergestochen – Mordkommission ermittelt

Nr. 0268

Gestern Nachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung in Neukölln, bei der eine junge Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 18-Jährige mit einem 29 Jahre alten Mann an der Sonnenallee Ecke Hobrechtstraße in Streit geraten sein, in dessen Folge der Mann auf die junge Frau eingestochen haben soll. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik, in der sie notoperiert wurde. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt die 5. Mordkommission beim Landeskriminalamt.