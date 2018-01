Nr. 0263

Eine Frau sprach gestern Abend einen Straßenbahnfahrer am Endbahnhof Ahrensfelde an und machte ihn auf eine Sachbeschädigung aufmerksam. Die Zeugin teilte dem Fahrer mit, dass sie gegen 18.20 Uhr in Höhe Bürgerpark Marzahn mitbekommen habe, wie der Zug der Linie M8 mit Steinen beworfen und getroffen wurde. Verletzt wurde niemand. Bei der Inaugenscheinnahme des Zuges stellte der Zugführer an einem Fenster eines Wagens eine gesprungene Scheibe fest.