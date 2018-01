Schreibwarengeschäft überfallen

Nr. 0262

Opfer eines Überfalls wurde gestern Nachmittag eine Angestellte eines Schreibwarenladens in der Frankfurter Allee in Friedrichshain. Als die 49-Jährige gegen 17.35 Uhr um etwas zu holen in das Lager des Geschäfts ging, wurde plötzlich die Tür hinter ihr abgeschlossen. Die eingesperrte Frau alarmierte mit einem Mobiltelefon die Polizei. Noch bevor die Polizisten eintrafen, wurde die Angestellte von einer Kundin befreit. Zwischenzeitlich hatten sich die/der Räuber mit dem Inhalt der Kasse aus dem Staub gemacht. Ein Raubkommissariat übernahm die Ermittlungen zu dem dreisten Überfall.