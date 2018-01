Radfahrerin schwer verletzt – Autofahrer fuhr weiter

Nr. 0261

Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag eine Radfahrerin in Neukölln. Alarmierten Polizisten gegenüber gab die 61-jährige Frau im Krankenhaus an, dass sie gegen 17.30 Uhr auf der Fahrbahn der Chris-Gueffroy-Allee in Richtung Späthstraße unterwegs war. In Höhe der Kreuzung Nobelstraße/Chris-Gueffroy-Allee wurde sie von einem Außenspiegel eines Pkw, der in die gleiche Richtung fuhr, berührt. Dadurch stürzte sie mit ihrem Fahrrad. Der Autofahrer fuhr weiter. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernahm der Verkehrsermittlungsdienst.