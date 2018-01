Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0260

Heute Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Siemensstadt, bei dem eine Fußgängerin schwere Verletzungen davontrug. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 23-Jährige kurz vor 13 Uhr den Siemensdamm zwischen wartenden Autos überquert haben. Eine 51-jährige Fiat-Fahrerin, die auf dem Siemensdamm in Richtung Nonnendammallee unterwegs war, erfasste die junge Frau. Die 23-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, in der sie stationär verbleibt. Die Autofahrerin blieb unverletzt.