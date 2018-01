Alkoholisierten Busfahrer an Weiterfahrt gehindert

Nr. 0247

Heute Mittag überprüften Beamte der Autobahnpolizei einen alkoholisierten Busfahrer in Westend. Nach einem anonymen Telefonhinweis gegen 12.30 Uhr auf der Wache des Autobahndauerdienstes, suchten die Polizisten sofort den AVUS-Parkplatz in der Halenseestraße auf. Der Anrufer hatte in diesem Gespräch auf einen 55-Jährigen hingewiesen, der angeblich noch Restalkohol vom Vortag im Blut haben sollte. Die Beamten kontrollierten den bereits nachweislich ausgeparkten Reisebus. Der Fahrer war nach eigenen Aussagen gerade dabei, Richtung Busbahnhof zu fahren, um Fahrgäste nach Düsseldorf aufzunehmen. Die Polizisten nahmen bei der Befragung des Mannes deutlichen Alkoholgeruch wahr und führten eine Atemalkoholkontrolle durch. Nachdem diese einen Wert von rund 0,7 Promille ergeben hatte, untersagten sie ihm die Weiterfahrt. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Ermittler fest, dass der 55-Jährige seine tägliche Arbeitszeit mehrmals überschritten hatte. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss alkoholischer Getränke. Die Ermittlungen dauern an.