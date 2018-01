Nach Unfall geflüchtet

Nr. 0239

Nach einem Unfall flüchtete vergangene Nacht ein Autofahrer in Lichtenberg. Gemäß Zeugenaussagen prallte gegen 3 Uhr an der Kreuzung Parkaue Ecke Möllendorffstraße ein Audi aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Ampelmast auf der dortigen Mittelinsel. Anschließend soll der Fahrer ausgestiegen und in Richtung Normannenstraße geflüchtet sein. Alarmierte Polizisten fanden nur noch den verlassenen Wagen, bei dem beide vorderen Airbags ausgelöst waren, vor. Im Wageninneren entdeckten die Beamten Ausweispapiere, die der Fahrer offenbar zurückgelassen hatte. Demnach müsste es sich um einen 25-Jährigen handeln, der bei der Überprüfung seiner Wohnanschrift nicht angetroffen wurde. Der Audi wurde sichergestellt. Der beschädigte Ampelmast musste von der Feuerwehr durchtrennt und umgelegt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten blieb der Straßenbahnverkehr auf der Möllendorffstraße bis etwa 4.50 Uhr unterbrochen. Die weitere Bearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5.