Von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Nr. 0218

Schwer verletzt wurde heute Morgen ein Mann in Oberschöneweide. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte gegen 7.25 Uhr ein 44-jähriger Mann die Straßenbahngleise in der Treskowallee in Höhe der Haltestelle Wuhlheide. Dabei übersah er eine aus Richtung Edisonstraße kommende Straßenbahn der Linie 17, die ihn erfasste. Der Fußgänger fiel hierdurch auf die Gleise und geriet unter den Triebwagen, der ihn jedoch nicht überrollte. Mit schweren Verletzungen an Kopf und Bein brachten ihn Rettungssanitäter der Berliner Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 48-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Treskowallee war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis 8.20 Uhr gesperrt. Der Tramverkehr war bis 8.25 Uhr unterbrochen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernimmt die weitere Bearbeitung.