Nach Verkehrsunfall gestorben

Nr. 0216

Ein Autofahrer, der bei einem Unfall in Blankenfelde am 27. Dezember 2017 schwer verletzt worden war, verstarb in der vergangenen Nacht in einer Klinik. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der damals 79-Jährige mit seinem Opel gegen 12.15 Uhr auf der Blankenfelder Chaussee, als er plötzlich aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem er gegen geparkte Autos gefahren war, überschlug sich sein Pkw und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Der Opel-Fahrer kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, in der er in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag.