Nr. 0210

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Köpenick wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Aussagen zufolge soll die 54-Jährige gegen 7.30 Uhr die Müggelheimer Straße überquert haben. Eine 41-Jährige, die mit ihrem VW aus der Müggelheimer Straße nach links in die Wendenschloßstraße einbog, übersah die Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die Dame stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten die 54-Jährige mit schweren Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der zuständige Polizeiabschnitt der Direktion 6 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.