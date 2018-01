Über 20.000 Zigaretten beschlagnahmt

Marzahn-Hellersdorf/Lichtenberg

Nr. 0209

Bei der Kontrolle eines mutmaßlich illegalen Zigarettenhändlers wurde gestern Abend in Neu-Hohenschönhausen ein Polizist verletzt. Gegen 19.45 Uhr beobachteten Zivilbeamte der 36. Einsatzhundertschaft auf einem Parkplatz des Oschatzer Rings in Hellersdorf, wie ein Pkw rückwärts eingeparkt wurde, zwei Männer aus einem Gebüsch an den Kofferraum traten, mehrere Pakete ausluden und das Fahrzeug wenig später in Richtung Louis-Lewin-Straße davon fuhr. Bei einer Überprüfung des Gebüschs trafen die Polizisten auf zwei Männer, von denen einem die Flucht gelang. Einen 21-Jährigen nahmen die Beamten fest und stellten mehrere Pakete mit insgesamt 20.400 unversteuerten Zigaretten sicher. Der mutmaßliche Lieferant wurde wenig später von einer Zivilstreife in der Pablo-Picasso-Straße im fließenden Verkehr festgestellt und gestoppt. Als der 28-jährige Polizeiobermeister an die Beifahrertür des Pkws heran trat, soll der Fahrer plötzlich wieder losgefahren sein und touchierte dabei den Polizisten am linken Schienbein. Er musste verletzt seinen Dienst beenden und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der Wagen flüchtete über die Egon-Erwin-Kisch-Straße in Richtung Wartenberger Weg. Bei einer anschließenden Überprüfung der Halteranschrift wurde ermittelt, dass das Auto vermutlich von dem 29-jährigen ehemaligen Lebenspartner der Halterin benutzt wurde. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des illegalen Zigarettenhandels, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der festgenommene 21-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Hauptzollamt Berlin, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat, überstellt.