Nr. 0205

In der vergangenen Nacht brannte ein geparkter Wagen im Hansaviertel vollständig aus. Ein Zeuge alarmierte kurz nach 2 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Lessingstraße, nachdem er den brennenden Skoda festgestellt hatte. Der Wagen brannte komplett aus und ein davor geparkter Renault wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittler eines Brandkommissariates beim Landeskriminalamt gehen derzeit von Brandstiftung aus.