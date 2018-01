Fußgänger von Auto erfasst

Nr. 0202

In den gestrigen Abendstunden ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Mariendorf, bei dem ein 25-Jähriger schwere Verletzungen davontrug. Kurz nach 20 Uhr erfasste ein 31 Jahre alter Mann, der mit seinem Mazda auf der Lankwitzer Straße unterwegs war, beim Abbiegen den 25-Jährigen. Der Fußgänger soll die Großbeerenstraße bei Grün überquert haben, als ihn der Mazda, der in diese rechts abbog, erfasste. Er wurde von alarmierten Rettungskräften in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Der Autofahrer wurde auf Grund eines Schocks ebenfalls in eine Klinik gebracht, die er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Auf Grund des Verdachts des Alkoholgenusses wurde dem Mazda-Fahrer in der Klinik Blut abgenommen.