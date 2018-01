Senior bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0201

Ein Senior wurde heute Vormittag bei einem Unfall im Ortsteil Grunewald schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 79-Jährige gegen 9 Uhr mit seinem Fahrrad in der Delbrückstraße in Richtung Koenigsallee unterwegs und fuhr an einem geparkten Lkw vorbei. Plötzlich öffnete ein 59-Jähriger die Fahrertür des Lasters, so dass der Senior gegen die Tür fuhr. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion 2 übernahm die Unfallbearbeitung.