Aufsässiger Fahrgast

Nr. 0152

Das Fehlverhalten eines Jugendlichen in einem BVG-Bus in Wittenau führte gestern Abend zu einem Polizeieinsatz. Nach Angaben des Busfahrers und von Zeugen hielt der Bus der Linie 124 gegen 19.40 Uhr an der Haltestelle Am Kesselpfuhl. Unter den Einsteigenden befand sich auch ein Jugendlicher, der ohne einen Fahrausweis vorzuzeigen sich direkt zum Oberdeck begab und es sich dort, mit den Füßen auf der Sitzfläche abgelegt, bequem machte. Der 50-jährige Busfahrer forderte den jungen Mann auf, die Füße runterzunehmen, und verlangte das Zeigen eines gültigen Tickets. Da er keinen Fahrschein vorweisen konnte, wurde er aufgefordert, den Bus zu verlassen. Dieser Weisung kam der 15-Jährige nach und spuckte beim Vorbeilaufen dem Busfahrer ins Gesicht. Alarmierte Polizisten stellten die Personalien des festgehaltenen Jugendlichen fest und fertigten Anzeigen wegen Körperverletzung und Beförderungserschleichung.