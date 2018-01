Indoorplantage entdeckt – Mann festgenommen

Nr. 0151

Gestern Mittag entdeckten Ermittler eine Indoorplantage in Prenzlauer Berg. Nach umfangreichen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft wurden die Polizisten gegen 13 Uhr in einem Wohngebäude in der Schliemannstraße fündig. Bei einer durchgeführten Durchsuchung eines mit Marihuana-Duft umgebenen Kellerverschlages eines 54-Jährigen stießen die Polizisten auf eine professionell ausgebaute Plantage. Während der Begehung kam der Mieter über eine Verbindungsöffnung aus seiner Wohnung hinzu und wurde umgehend festgenommen. Die Ermittler beschlagnahmten neben Ausrüstungs- und Anbauutensilien 46 abgeerntete Cannabispflanzen, rund sechs Kilo Marihuana und 112 Setzlinge. Der Pflanzenfreund wurde anschließend nach der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen für das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 eingeliefert und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.