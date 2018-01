Schwerer Verkehrsunfall

Nr. 0130

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Vormittag in Alt-Hohenschönhausen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 17-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit einem Mazda die Gottfriedstraße in Richtung Gehrenseestraße. Im Kreuzungsbereich Gehrenseestraße/Gottfriedstraße bog der junge Autofahrer nach links in die Gehrenseestraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem anderen Autofahrer. Der 54-jährige Audi-Fahrer war auf der Gehrenseestraße in Richtung Pablo-Picasso-Straße unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi gegen einen LKW, der aus Richtung Pablo-Picasso-Straße kam. Während der 17-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer unverletzt blieben, musste der 80-jährige Beifahrer des Audis, der eingeklemmt wurde, von den Rettungskräften der Berliner Feuerwehr befreit werden. Der Senior sowie der 54-jährige Autofahrer kamen in Krankenhäuser, wo sie stationär versorgt werden. Der 45-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist und zudem das Auto ohne Wissen des Eigentümers benutzt wurde. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 6.