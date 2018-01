Wohnungseinbruch – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 0136

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einem Smartphone suchen die Ermittler nach einem Unbekannten, der im Verdacht steht, im August des vergangenen Jahres in eine Kellerwohnung in Wilmersdorf eingebrochen zu sein. Am 26. August 2017 gegen 2.30 Uhr bemerkte die damals 67-jährige Wohnungsmieterin in der Düsseldorfer Straße einen unbekannten Mann in ihrem Zimmer, der sich an ihrer Handtasche zu schaffen machte. Als der Einbrecher, der offenbar durch ein offenes Fenster in die Wohnung eingestiegen war, die Dame bemerkte, flüchtete er mit Geld, Handy und persönlichen Papieren der Frau auf demselben Weg in unbekannte Richtung.