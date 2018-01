Auseinandersetzung nach rassistischer Beleidigung

Nr. 0117

Nach einer rassistischen Beleidigung soll es heute Mittag in Reinickendorf zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Nach den bisherigen Aussagen und Ermittlungen soll zunächst eine 33 Jahre alte Frau, die in Begleitung eines 29-jährigen Mannes war, gegen 13.30 Uhr an einer Bushaltestelle am Kurt-Schumacher-Platz an einer Gruppe Jugendlicher vorbeigelaufen sein und dabei einen 15-Jährigen in dieser Gruppe rassistisch beleidigt haben. Zwischen der Gruppe und dem Paar seien daraufhin zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit gegenseitigen Beleidigungen und schließlich eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung entstanden. Alarmierte Polizisten nahmen vier Strafanzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung auf. Ein 16-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Er wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 29-jährige Begleiter der Frau erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht und am Arm und wurde durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.