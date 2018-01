Nr. 0116

Ein auf einem Mieterparkplatz in Mitte abgestellter Pkw geriet heute früh in Brand. Gegen 5.10 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Habersaathstraße die Flammen an dem Hyundai und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung dauern an.