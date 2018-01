Öffnung eines Geldausgabeautomaten misslang – Zeugen gesucht

Nr. 0094

Heute früh misslang unbekannten Tätern die Öffnung eines Geldausgabeautomaten in Marienfelde. Bisherigen Ermittlungen zufolge bemerkte ein Zeuge gegen 6 Uhr einen Mercedes Sprinter, der direkt vor einer Sparkasse in der Hildburghauser Straße stand. Vor der Filiale stand ein Mann und ein weiterer hielt sich in dem Gebäude auf. Da dem Zeugen die Situation merkwürdig vorkam, alarmierte er die Polizei. Bevor die Beamten eintrafen, flüchtete das Duo mit einem weißen Mercedes Sprinter, der vor der Sparkasse stand, in Richtung Erbendorfer Weg. Später wurde festgestellt, dass die beiden Männer offenbar versucht hatten, den Automaten gewaltsam zu öffnen.

Kurz darauf alarmierte ein Mann die Polizei zum Klausenburger Pfad Ecke Kronstadter Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 30-Jährige gab an, dass er mir mit einem Lieferwagen an einer roten Ampel im Tirschenreuther Ring Ecke Hildburghauser Straße stand. Plötzlich fuhr links an ihm ein Sprinter vorbei, zog nach rechts, streifte den Lieferwagen des 30-Jährigen und bog dann bei Rot nach rechts in die Hildburghauser Straße ab. Hinter dem Transporter fuhr ein Kleinwagen. Der 30-Jährige nahm die Verfolgung der beiden Fahrzeuge auf. Während dessen versuchte der Fahrer des Kleinwagens den 30-jährigen Lieferwagenfahrer abzudrängen. Die Flucht setzte der weiße Sprinter dann über die Marienfelder Allee fort. Weiter gefolgt von dem Kleinwagen. Beide Fahrzeuge bogen anschließend rechts in den Klausenburger Pfad ab. Während der Transporter am Kronstadter Weg anhielt, fuhr der Kleinwagen über den Kronstadter Weg weg. Der Fahrer und Beifahrer des weißen Sprinters verließen dann das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß.

Es ist davon auszugehen, dass es sich bei beiden Fällen, um ein und denselben Mercedes Sprinter handelt. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes Sprinter in der Nacht zum Samstag, 2. Dezember 2017 in der Straße Am Wasserwerk in Lichtenberg entwendet worden war. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Geschehen in der Sparkasse, dem Verkehrsunfall und/oder der anschließenden Flucht Beobachtungen gemacht haben, sich beim Landeskriminalamt Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-944320 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.